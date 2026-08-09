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Строителният срив в Китай помага за облекчаване на болката от Ормузкия проток
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Инвеститорите се завръщат към европейските акции и ралито ще продължи
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Търговската съпротива на Китай може да му струва скъпо
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САЩ се намесиха в подкрепа на йената, но ходът крие рискове
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Войната предвещава зимата на недостиг на дизел
Войната предвещава зимата на недостиг на дизел
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История за два пазарни балона, определящи трети
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